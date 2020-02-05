Областные власти помогут псковскому Управлению ФССП с поиском новых помещений для приема граждан

17:55, 05 февраля 2020, ПАИ

Администрация Псковской области поможет псковскому Управлению Федеральной службы судебных приставов в поиске новых помещений для приема граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи с руководителем регионального ведомства Сергеем Колесниковым.

Новый пилотный проект, который обсуждали на встрече, реализуемый на территории трех субъектов Российской Федерации, приведет к улучшению работы ведомства по всей стране. «В среднем на одного пристава приходится порядка 3,5 тыс исполнительных производств, а это очень большая нагрузка. Новая концепция позволит снизить ее за счет разделения обязанностей», — подчеркнул Сергей Колесников.

В рамках проекта в Пскове и Великих Луках, а затем и во всех райцентрах региона предполагается открытие залов для приема граждан. Сергей Колесников посетовал, что у ведомства есть трудности с поиском помещения в областной столице. Михаил Ведерников пообещал помочь в поиске необходимых площадей для работы..

Сергей Колесников поблагодарил Михаила Ведерникова за помощь в оснащении участков мировых судей камерами и рамками металлодетектеров. Это помогло находить в два раза больше предметов, которые запрещены к проносу в зал суда, что привело к сокращению количества административных правонарушений.

Всего за прошлый год приставы взыскали порядка 3 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей в счет областного бюджета. «На содержание детей взыскано 78 млн рублей алиментов, это на 44% больше, чем за прошлый отчетный период. Также улучшились показатели по взысканию средств в пользу предприятий ЖКХ. За 2019 год им перечислено 138 млн рублей», — подчеркнул Сергей Колесников и добавил, что количество завершенных делопроизводств и тех, по которым взыскиваются средства, составляет 51%, что выше среднего уровня по стране.