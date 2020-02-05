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Общество

Электронный читальный зал президентской библиотеки откроют в Опочецком районе

Доступ к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина получат школьники Опочецкого района благодаря открытию 7 февраля электронного читального зала учреждения на базе гимназии имени А. Д. Петрова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Появление такой площадки предоставит жителям муниципалитета свободный доступ к уникальным фондам крупнейшего национального электронного хранилища. Школьники и педагоги Опочецкого района смогут ознакомиться с архивными документами и раритетными изданиями, аудио- и видеозаписями, диссертациями и авторефератами, а также с другими материалами, имеющимися в электронно-цифровом фонде учреждения. Все это откроет жителям Опочецкого района новые возможности для повышения качества образования.

Удалённые электронные читальные залы уже функционируют во многих учреждениях России. В рамках сотрудничества с президентской библиотекой электронные читальные залы до 2022 года будут открыты практически во всех образовательных учреждениях Псковской области. Этому поспособствовал нацпроект «Образование», благодаря которому в школах обновляется материально-техническая база, что позволяет внедрять в образовательные учреждения целевые модели цифровой образовательной среды. 

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