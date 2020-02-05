Печорские семинаристы получили подрясники

20:08, 05 февраля 2020, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон во время вечернего богослужения накануне дня преставления печорского старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина) благословил учащихся Печорской семинарии на ношение подрясников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Печорские семинаристы поделились своими впечатлениями по этому поводу.

«Подрясник – не просто учебная форма, а подобие хитона Иисуса Христа. Черный цвет подрясника – отсутствие цвета – символизирует собой покой, отсутствие движения страстей, сосредоточение на внутренней духовной жизни. Право на ношение подрясника – это ответственность. Придется взять на себя заботу о претворении этих символов и образов в нашу жизнь. Ни больше, ни меньше», - заметил один из учащихся.

Другой из семинаристов отметил, что братия монастыря стала смотреть на них уже иначе. По его словам, когда они на них смотрят, то улыбаются и говорят: «О, приодели, хороши. Поздравляем с получением духовной одежды, орлы».

«Нам еще предстоит свыкнуться с духовной одеждой, с которой, если есть на то воля Божья, будет связана вся наша дальнейшая жизнь», - заключил ещё один семинарист.