Михаил Ведерников вместе с коллегами-губернаторами готовит предложения по модернизации высшего образования в России

20:39, 05 февраля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и коллегами-губернаторами из Якутии, Тамбовской, Рязанской, Ивановской, Новгородской областей готовит предложения по модернизации в сфере высшего образования. Об этом псковский губернатор написал в своём Instagram.

По словам Михаила Ведерникова, соответствующие предложения они два дня вырабатывали в ходе обсуждения в рамках Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Псковский губернатор отметил, что 6 февраля состоится совместно расширенное заседание президиума Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию. На нём предложения по модернизации образования в России рассмотрят более детально.