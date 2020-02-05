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Общество

Михаил Ведерников вместе с коллегами-губернаторами готовит предложения по модернизации высшего образования в России

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и коллегами-губернаторами из Якутии, Тамбовской, Рязанской, Ивановской, Новгородской областей готовит предложения по модернизации в сфере высшего образования. Об этом псковский губернатор написал в своём Instagram.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

По словам Михаила Ведерникова, соответствующие предложения они два дня вырабатывали в ходе обсуждения в рамках Совета при президенте РФ по науке и образованию.

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Псковский губернатор отметил, что 6 февраля состоится совместно расширенное заседание президиума Госсовета РФ и Совета при президенте РФ по науке и образованию. На нём предложения по модернизации образования в России рассмотрят более детально.

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