Штрафовать за потерю оружия и патронов предложили в России

21:09, 05 февраля 2020, ПАИ

В России предложили ввести штрафы за нарушение правил транспортировки оружия и патронов, если при этом они были потеряны. Об этом говорится в проекте новой редакции кодекса об административных правонарушениях, который подготовил Минюст, сообщает РИА Новости.

Проект предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил перевозки, транспортирования или использования оружия и патронов. Такой штраф может составить от 1,5 до 3 тысяч рублей. Сейчас – от 1 до 1,5 тысяч рублей.

Если же оружие или патроны будут утеряны, то предлагается ввести новые штрафы: для физлиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. Кроме штрафа допускается конфискация оружия или лишение права на приобретение или хранение оружия сроком от одного до трех лет. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 25 до 100 тысяч рублей с конфискацией оружия либо запрет деятельности на срок до 30 суток.

Предполагается, что проект нового кодекса об административных правонарушениях вступит в силу с 1 января 2021 года.