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Спорт

8 и 9 февраля Ледовый дворец в Пскове станет площадкой Дня зимних видов спорта

8 и 9 февраля Ледовый дворец  в Пскове станет центральной площадкой Дня зимних видов спорта, сообщается в группе спортивного учреждения «ВКонтакте».

Впервые праздник выйдет за рамки исключительно зимней программы. Псковичей ожидают не только показательные выступления фигуристов и хоккейные матчи, но и выполнение норм ГТО, турнир по настольному теннису, шахматам, брейк-дансу и мастер-класс по воркауту. В числе почётных гостей и участников хоккейного матча - двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев. Он проведёт мастер-класс для участников матчевой встречи по хоккею среди юношей 2011-2012 г. р. «Торнадо» (Псков) - «Экспресс» (Великие Луки) и выйдет на лёд в составе одной из команд Матча звёзд.

Николай Жердев (в центре)

У псковичей будет возможность сфотографироваться с Олимпийскими призерами, посетить Музей олимпийской славы Псковской области, прикоснуться к Олимпийскому факелу, который оставлен на хранение в музее после эстафеты Олимпийского огня в 2013 году.

День зимних видов спорта празднуется по инициативе Олимпийского комитета России. Этот праздник приурочен к празднованию триумфального выступления российских спортсменов на зимних олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

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