За год в Псковской области в два раза сократилось число вакансий для врачей

08:25, 06 февраля 2020, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов с наибольшим дефицитом врачей, сообщает РБК со ссылкой на Росстат, который оперирует данными за 2018 год. Однако в Псковской области, которая в 2018 году занимала третье место по недостатку врачей, число вакантных позиций за год сократилось примерно в два раза.

В 2018 году Росстат насчитал 2,3 тыс. вакантных ставок врачей и среднего медперсонала (16%), уже к 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест.

Самая значительная нехватка врачей была зафиксирована в 2018 году в Камчатском крае — там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. На втором месте по дефициту в 2018 году была Смоленская область, где вакантными оставались 2,7 тыс. ставок врачей, фельдшеров и медсестер, или почти 18%.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко уточнила для РБК, что в регионе отдельным категориям врачей доплачивают по 10 тысяч рублей, средним медицинским работникам — по 5 тысяч рублей. В других регионах со значительной нехваткой медицинских кадров не упоминали о дополнительных выплатах врачам.



Всего в России на момент анализа Росстата были не заполнены около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи — пустовала каждая четвертая вакансия.



