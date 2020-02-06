0
09:12
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
07:02
ФОТОФАКТ: На городском валу в Опочке включили освещение
22:28
Цены на медицинские маски и лекарства контролируют в Псковской области
21:34
Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России
20:39
Михаил Ведерников вместе с коллегами-губернаторами готовит предложения по модернизации высшего образования в России
19:36
Как преобразится парк у Мирожского монастыря в Пскове после благоустройства: Изучаем эскизы с экспертом
18:29
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
Еще новости
Общество

За год в Псковской области в два раза сократилось число вакансий для врачей

Псковская область вошла в число регионов с наибольшим дефицитом врачей, сообщает РБК со ссылкой на Росстат, который оперирует данными за 2018 год. Однако в Псковской области, которая в 2018 году занимала третье место по недостатку врачей, число вакантных позиций за год сократилось примерно в два раза.

В 2018 году Росстат насчитал 2,3 тыс. вакантных ставок врачей и среднего медперсонала (16%), уже к 1 декабря 2019-го вакантными оставались около тысячи мест. 

Самая значительная нехватка врачей была зафиксирована в 2018 году в Камчатском крае — там не было закрыто около 20% вакансий врачей, медсестер и фельдшеров. На втором месте по дефициту в 2018 году была Смоленская область, где вакантными оставались 2,7 тыс. ставок врачей, фельдшеров и медсестер, или почти 18%.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко уточнила для РБК, что в регионе отдельным категориям врачей доплачивают по 10 тысяч рублей, средним медицинским работникам — по 5 тысяч рублей. В других регионах со значительной нехваткой медицинских кадров не упоминали о дополнительных выплатах врачам.

Всего в России на момент анализа Росстата были не заполнены около 10% ставок врачей и 4% ставок среднего медперсонала. Больше всего незакрытых позиций было в службе скорой помощи — пустовала каждая четвертая вакансия.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
06 февраля 2020
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
ФОТОФАКТ: На городском валу в Опочке включили освещение
06 февраля 2020
ФОТОФАКТ: На городском валу в Опочке включили освещение
Цены на медицинские маски и лекарства контролируют в Псковской области
05 февраля 2020
Цены на медицинские маски и лекарства контролируют в Псковской области
Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России
05 февраля 2020
Великолукский свинокомплекс вошёл в тройку крупнейших производителей свинины в России
Михаил Ведерников вместе с коллегами-губернаторами готовит предложения по модернизации высшего образования в России
05 февраля 2020
Михаил Ведерников вместе с коллегами-губернаторами готовит предложения по модернизации высшего образования в России
Как преобразится парк у Мирожского монастыря в Пскове после благоустройства: Изучаем эскизы с экспертом
05 февраля 2020
Как преобразится парк у Мирожского монастыря в Пскове после благоустройства: Изучаем эскизы с экспертом
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
05 февраля 2020
Дмитрий Месхиев планирует снять на телефон кино с матом и постельными сценами
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»
05 февраля 2020
В Псковской области введут новые критерии присвоения муниципалитетам звания «Край партизанской славы»

Идет загрузка...