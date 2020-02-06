Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
Четыре автомобиля столкнулись на круговом перекрестке на площади Героев-десантников в Пскове утром 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Информация о пострадавших уточняется. В результате дорожно-транспортного происшествия с улицы Юбилейной по мосту 50-летия Октября и на круговом перекрестке затруднено движение транспортных средств.
В связи с дорожной аварией автолюбители рекомендуют выбирать альтернативные пути движения.