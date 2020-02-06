За выращивание конопли на обязательные работы отправили жителя Печорского района

09:20, 06 февраля 2020, ПАИ

В Печорском районе местный житель привлечен к уголовной ответственности в виде обязательных работ за выращивание растений, содержащих наркотические средства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В период с 6 марта по 1 мая 2019 года мужчина на участке в деревне Железово-2 в теплице оборудовал грядки, на которых осуществлял посев растений конопли.

С мая по октябрь 2019 года он срывал выращенные растения и помещал их в стол, находящийся в сарае. Таким образом, мужчина незаконно хранил наркотическое вещество без цели сбыта. В октябре того же года сотрудники полиции обнаружили и изъяли выращенные растения. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 480 часов обязательных работ.