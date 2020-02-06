Карантин по недопущению распространения вируса бешенства ввели в Великолукском районе

09:53, 06 февраля 2020, ПАИ

В Великолукском районе ввели карантин по недопущению распространения вируса бешенства. Соответствующее распоряжение главы муниципалитета Сергея Петрова опубликовано на официальном сайте администрации Великолукского района 5 февраля.

В целях обеспечения безопасности населения и не допущения дальнейшего распространения вируса бешенства было принято решение создать рабочую группу для оценки обстановки и принятия соответствующих решений. Также поручено локализовать и ликвидировать очаги бешенства на территории района.

В документе указано, что ограничение будет действовать до полной ликвидации угрозы распространения бешенства.