Пять партий проходят в Госдуму РФ по предварительным результатам выборов

22:59, 20 сентября 2026, ПАИ

Пять партий, по предварительной информации, преодолели 5%-ный барьер и проходят в Госдуму по партийным спискам.

Согласно первоначальным данным Центральной избирательной комиссии, в Государственную Думу восьмого созыва, предположительно, войдут партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Партийный состав парламента останется практически неизменным по сравнению с текущим созывом, пишет РИА Новости.

После обработки 25,02 % протоколов стало известно, что «Единая Россия» набрала 57,05 % голосов, КПРФ – 13,91 %, ЛДПР – 9,31 %, «Новые люди» – 8,01 %, а «Справедливая Россия» – 5,21 %.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) «Единая Россия» получила 49,06 % голосов. На втором месте по итогам ДЭГ оказались «Новые люди» с 15,42 %. КПРФ набрала 12,26 % голосов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Отметим, что в Псковской области проходило пять избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва.