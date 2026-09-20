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Политика

Пять партий проходят в Госдуму РФ по предварительным результатам выборов

Пять партий, по предварительной информации, преодолели 5%-ный барьер и проходят в Госдуму по партийным спискам.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Согласно первоначальным данным Центральной избирательной комиссии, в Государственную Думу восьмого созыва, предположительно, войдут партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Партийный состав парламента останется практически неизменным по сравнению с текущим созывом, пишет РИА Новости.

После обработки 25,02 % протоколов стало известно, что «Единая Россия» набрала 57,05 % голосов, КПРФ – 13,91 %, ЛДПР – 9,31 %, «Новые люди» – 8,01 %, а «Справедливая Россия» – 5,21 %.

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) «Единая Россия» получила 49,06 % голосов. На втором месте по итогам ДЭГ оказались «Новые люди» с 15,42 %. КПРФ набрала 12,26 % голосов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Отметим, что в Псковской области проходило пять избирательных кампаний, в том числе выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва.

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