Житель Пскова получил 13 суток ареста за уклонение от уплаты алиментов
Житель Пскова получил 13 суток административного ареста за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.
Исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено в октябре 2018 года. Оплаты алиментных платежей должником шли не регулярно. В настоящее время задолженность составляет свыше 35 тысяч рублей.
За неуплату алиментных платежей гражданину было назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. Но должник в положенный срок так и не приступил к данным работам..
Суд постановил назначить неплательщику наказание в виде 13 суток административного ареста.