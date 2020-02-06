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Житель Пскова получил 13 суток ареста за уклонение от уплаты алиментов

Житель Пскова получил 13 суток административного ареста за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено в октябре 2018 года. Оплаты алиментных платежей должником шли не регулярно. В настоящее время задолженность составляет свыше 35 тысяч рублей.

За неуплату алиментных платежей гражданину было назначено наказание в виде 60 часов обязательных работ. Но должник в положенный срок так и не приступил к данным работам..

Суд постановил назначить неплательщику наказание в виде 13 суток административного ареста.

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