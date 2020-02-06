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Общество

Прокурор Псковской области о «деле Сопотова»: Его пример - другим наука

Уголовное дело в отношении экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова находится на стадии расследования. Логическое разрешение оно получит в ближайшее время. Такие данные озвучил на встрече с руководителями СМИ Псковской области прокурор региона Сергей Белов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Фото: ПАИ

«Это уголовное дело - пример зарвавшегося чиновника. Очень много примеров такого поведения по стране. Я думаю, что его пример  - другим наука»,- сказал он.

Сергей Белов добавил, что в материалах выделены два дела - по оскорблению сотрудника правоохранительных органов и по «истории с домом». Речь идет о приемке здания, возведенного в рамках программы расселения ветхого жилья. На момент приемки обьект не соответствовал техническим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

«Дело будет закончено и направлено в суд»,- добавил прокурор области. Он обратил внимание: видео, которое стало отправной точкой в возбуждении дела, было предано огласке не сразу. «Возможно, они не верили, что глава района понесет наказание»,- сказал Сергей Белов.

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