Прокурор Псковской области о «деле Сопотова»: Его пример - другим наука

10:45, 06 февраля 2020, ПАИ

Уголовное дело в отношении экс-главы Печорского района Дмитрия Сопотова находится на стадии расследования. Логическое разрешение оно получит в ближайшее время. Такие данные озвучил на встрече с руководителями СМИ Псковской области прокурор региона Сергей Белов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это уголовное дело - пример зарвавшегося чиновника. Очень много примеров такого поведения по стране. Я думаю, что его пример - другим наука»,- сказал он.

Сергей Белов добавил, что в материалах выделены два дела - по оскорблению сотрудника правоохранительных органов и по «истории с домом». Речь идет о приемке здания, возведенного в рамках программы расселения ветхого жилья. На момент приемки обьект не соответствовал техническим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

«Дело будет закончено и направлено в суд»,- добавил прокурор области. Он обратил внимание: видео, которое стало отправной точкой в возбуждении дела, было предано огласке не сразу. «Возможно, они не верили, что глава района понесет наказание»,- сказал Сергей Белов.