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Общество

Насосала: Нетрадиционный способ поправить здоровье

Здесь и далее фотографии Дарьи Хватковой

«Принимаются заявки на лечебные пиявки. От бронхита, тонзиллита, от печёнки, селезёнки, от полипа и от гриппа помогут вот эти козявочки». Знакомый текст, правда? Его напевал Дуремар, бегавший с сачком по берегу пруда в фильме о Буратино. Но или Дуремар был тот ещё проходимец, или создатели картины не слишком вдавались в подробности, а только пиявки из пруда по соседству ни от какого бронхита с тонзиллитом не вылечат. Врач, создатель единственного в Пскове Центра гирудотерапии Наталья Бутакова рассказала Псковскому агентству информации о том, откуда берутся лечебные пиявки, при чём здесь коронавирус и почему стоит обратиться к специалистам, если к вам присосался дикая пиявка.

О балете и медицине

В 1983 году я закончила лечебный факультет Таджикского государственного медицинского института имени Авицены.

Никакой врачебной династии у меня нет, родилась я в семье артистов балета, и до какого-то момента родители хотели, чтобы я пошла по их стопам. В 10 лет, пройдя конкурс, получила направление в Ленинградскую хореографическую школу, но мама в одночасье решила, что судьбы 45-летней пенсионерки с больными ногами она для меня не желает. Так мне открылась дорога в медицину.

Наталья Бутакова

Преподаватели, которые нас учили, в годы войны эвакуировались из Ленинграда. Именно благодаря им я прошла отличную школу. До сих пор помню всех поимённо. Пока училась работала санитаркой в хирургическом оперблоке. На третьем курсе устроилась медсестрой в терапевтическое отделение клинической больницы при кафедре пропедевтики внутренних болезней. Там я и познакомилась с гирудотерапией.

В 1990 году нашей семье пришлось покинуть Душанбе, переехать в Пермскую область и в 30 лет начать всё заново. Через шесть лет перебрались в Псков, поближе к родственникам мужа. Два года я работала в первой поликлинике на Кузнецкой, но зарплату постоянно задерживали, к тому же с препаратами было тяжеловато, эффективность лечения падала. А гирудотерапия давала замечательные результаты ещё в той клинике, где я работала во время учёбы, поэтому сомнений в этом методе у меня не было. Так мне пришлось вспоминать всё, что было заложено в институте. В 1996-м я получила лицензию на гирудотерапевтическое лечение и арендовала маленький кабинет, в который приходила после основной работы.

О «сарафанном радио», брезгливых пациентах и негативе со стороны коллег

В первую очередь ко мне обращаются как к терапевту, и уже потом я рассказываю им о гирудотерапии. Кроме того, почти 24 года практики в этом направлении дают о себе знать: в Пскове отлично работает «сарафанное радио», поэтому кто-то целенаправленно идёт ко мне именно за пиявками, предварительно изучив информацию о гирудотерапии в интернете.

До всех назначений я провожу терапевтический приём, неинвазивное исследование крови по методу профессора Малыхина, которое позволяет оценить состояние организма по уровню кровенаполнения каждого органа и по 120 параметрам сделать заключение о состоянии здоровья пациента. В первую очередь я ищу причину заболевания и для её дифференциации дополнительно использую имунноферментные анализы. Когда известны причины, назначается индивидуальное лечение: препараты, фитотерапия, гирудотерапия. 

Пиявка же – не панацея, а лишь помощник в комплексном лечении организма. Когда больные бегают по кабинетам разных специалистов, как правило, ничего хорошего не бывает. Это как с костюмом, который одновременно шьют несколько портных: один пришил рукав, другой пуговицу, в результате получается непонятно что. Только когда терапевт, который вообще-то и должен заниматься лечением (по диплому он квалифицируется именно как «врач-лечебник»), с чем-то не справляется, имеет смысл отправить пациента к узкому специалисту, чтобы что-то откорректировать.

В поликлинике обычно врач спрашивает пациента, что его беспокоит, а когда приходят ко мне, я рассказываю пациенту о том, что происходит в его организме. После этого люди, конечно, прислушиваются к моим рекомендациям. Но есть и те, что ни в какую не соглашаются на гирудотерапию – им неприятно ощущать на теле какую-то живность. Зато те, кто преодолел страх и неприязнь и поставил пиявок хотя бы раз, на второй сеанс просто бегут: «Мы даже не ожидали такого эффекта. И зачем мы куда-то ходили по полгода».

Раньше псковские врачи относились к гирудотерапии очень негативно и никому её не рекомендовали. Они утверждали, что это не помогает, «вы зря туда идёте», «вам это лечение не подойдёт». И это говорили доктора, которые и пиявок-то в руках не держали. Сейчас ситуация изменилась, они стали более сдержанными в высказываниях, возможно, потому что в крупных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга уже открыты отделения гирудотерапии.

О пиявках с биофабрик, их диких сородичах и утилизации «живых шприцов»

В своём центре я использую пиявок, которые выращиваются на специальных биофабриках. Их в России всего пять. Я работаю с Санкт-Петербургом. Все пиявки сертифицированы. Это ни в коем случае не их дикие родственники из ближайшего водоёма – у них нет лечебных свойств.

Когда пиявка достигает веса примерно в полтора грамма, её можно брать в работу. Во все клиники пиявки поступают после двух-трёх месяцев голодания. Покупаю небольшими партиями по 300, 500 или 1000 штук. Их доставляют в плотных бязевых пакетах с влажной марлей или со специальными гелевыми шариками, чтобы пиявки не высохли. После получения я тут же рассаживаю их по банкам с простой водой, отстоянной в течение двух-трёх суток. Если банку случайно оставить открытой, они выползут и без воды погибнут. А ещё они могут погибнуть от голода, если вовремя не использовать их для лечения.

Любая пиявка – «одноразовый шприц». После сеанса на глазах пациента её уничтожают в специальном растворе, где в течение 15 минут она превращается в сгусток крови. То есть ничем заразиться от пиявки невозможно. В теории есть вероятность подцепить что-нибудь от дикой пиявки из пруда, потому что неизвестно кого она до этого кусала и что там у неё на тельце. Но это в теории, о подобных случаях заражения от пиявок я ничего не слышала.

Если пиявка всё-таки присосалась, лучше её не отрывать, а приложить что-то пахучее, тогда она сама отпадёт, потому что резких запахов они не переносят. Потом стоит обработать ранку. Любопытно, что пиявки садятся только на людей, у которых уже есть проблемы. Как природные диагносты они чувствуют болезнь. Так что присосавшаяся пиявка – это повод обратить внимание на своё здоровье, пройти обследование.

О рекомендациях пациентам и коронавирусе  

Пациентам, которые приходят на сеанс гирудотерапии, я рекомендую накануне не пользоваться кремами с резким запахом, не использовать духи, дезодоранты, не курить хотя бы минут за двадцать и не принимать алкоголь. Идеально - принять душ с детским мылом. Даже если человек накануне съел чеснок, пиявка может не присосаться. Если всё-таки какой-то запах есть, пиявку приходится «дрессировать» и буквально уговаривать присосаться. Если «капризы» не проходят, меняю её на новую.

Каждая пиявка высасывает от двух до пяти миллилитров крови – в зависимости от размера. Во время укуса она выделяет в кровь человека около ста биологически активных веществ, она способна ослабить любой вирус, давая возможность организму побороть инфекцию. Думаю, даже с коронавирусом и осложнениями после него можно запросто справиться с помощью гирудотерапии. В древности пиявкам даже памятники ставили, потому что они спасали множество людей. Своих подопечных, любя, называю «девочками» - несмотря на то, что они - гермафродиты.

Пиявки полезны абсолютно всем. Ко мне идут с сердечно-сосудистыми, бронхолёгочными заболеваниями, с болезнями желудочно-кишечного тракта, много женщин с бесплодием, которое между прочим замечательно лечится. Приводят детей с родовыми травмами, с послеродовой гидроцефалией.

Противопоказания существуют только для людей с гемоглобином ниже 90 единиц, для онкобольных с IV стадией и для пациентов с гемофилией. Беременность – не противопоказание. Например, если у женщины на поздних сроках появились проблемы с венами, две-три пиявки помогут разгрузить сосуды.

О сеансах гирудотерапии и том, зачем сажать пиявок на лицо

Сеанс длится от часа до двух. Я всегда даю пиявкам полностью насытиться, исключение – только для пациентов с низким гемоглобином. В зависимости от преследуемой цели на тело сажается от двух до десяти пиявок. Настороженность и неприязнь пациенты испытывают только в течение нескольких минут – первое время в месте укуса ощущаются лёгкие покалывания, а потом некоторые даже засыпают.

Схема постановки пиявок для каждого человека индивидуальная. Здесь нет отработанных «маршрутов». Курс гирудотерапии продолжается в течение трёх дней. В зависимости от полученных результатов повторный курс можно пройти через три месяца, полгода или год.

В косметологических целях пиявок тоже используют. В этих случаях их ставят прямо на лицо. Они восстанавливают структуру кожи, улучшают кровоток. Ведь почему женщины зачастую плохо выглядят, да потому что кожа лица получает витамины и микроэлементы по остаточному принципу. А когда с помощью пиявок восстанавливается кровоток и усиливается микроциркуляция, естественно, состояние кожи улучшается. Такой эффект длится примерно в течение полугода.

В поликлиниках Пскова пиявками никто не занимается, о действующих частных кабинетах я тоже не слышала. Были врачи, которые пытались работать в этом направлении, но, чтобы получить лицензию на индивидуальную практику, необходимо иметь кабинет, отвечающий санитарно-эпидемиологическим и человеческим требованиям для комфортного лечения пациентов. Насколько мне известно, ничего подобного центру гирудотерапии у нас в городе больше нет.

Ольга Машкарина
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