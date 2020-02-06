Прокуратура Псковской области: Сформировать состав суда присяжных в районах проблематично

11:06, 06 февраля 2020, ПАИ

Формирование состава судов присяжных в районах Псковской области становится большой проблемой. На территории региона лишь шесть дел были рассмотрены судами в таком формате - 4 в муниципальных районах и 2 в городских округах, сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов на встрече с руководителями СМИ региона 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В основном ими рассматривались дела об умышленных убийствах, покушении на убийство, контрабанде и сьыте наркотиков в особо крупном размере.

«В судах районов проблема сформировать состав суда присяжных. В Печорском районе удалось для рассмотрения одного из дел сделать это лишь с четвертого раза»,- сказал он. Прокуратура рассылает до 50 извещений для того, чтобы сформировать состав из 6 человек. Причина - нежелание граждан участвовать в судебном процессе.