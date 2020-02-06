Число предоставляемых в псковских МФЦ услуг возрастет до 200

11:25, 06 февраля 2020, ПАИ

Перечень услуг, предоставляемых в многофункциональными центрами Псковской области, повысится с 83 до 200. Об этом с пресс-конференции, посвященной работе Многофункциональных центров в Псковской области рассказала директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова.

«Граждане понимают удобство оказания услуг в одном окне. Но над перечнем услуг еще надо работать. В прошлом году МФЦ предоставлял 86 услуг. До конца 2020 года перечень услуг должен быть расширен до 200 услуг».

Она добавила, что на данный момент уже разрабатывается концепция работы многофункциональных центров на 2020-2024 год, в рамках которой будут расширяться полномочия. Также в январе появилась серия услуг в сфере социальной защиты.