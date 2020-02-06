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Общество

Полноценный офис МФЦ появится на Завеличье в Пскове

Полноценный офис МФЦ планируют открыть на Завеличье в Пскове. Об этом сообщила директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы пониманием, что отдела на улице Белинского не хватает. Отдел [на Завеличье] будет небольшим - до 10 окон, но мы сможем покрыть потребность в услугах этот район города», - отметила Екатерина Ершова.

Она рассказала, что закрытие отдела МФЦ в торгово-развлекательном центре «Акваполис» было вынужденной мерой, поскольку «формировались большие очереди в связи с функционированием лишь трех окон». «Поэтому было принято решение о появлении двух офисов на улицах Юбилейной и Рокоссовского», - пояснила Екатерина Ершова.

По ее словам, работа указанных отделов - временная  мера пока ведутся работы по запуску полноценного отдела на Завеличье.

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