Полноценный офис МФЦ появится на Завеличье в Пскове

11:32, 06 февраля 2020, ПАИ

Полноценный офис МФЦ планируют открыть на Завеличье в Пскове. Об этом сообщила директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы пониманием, что отдела на улице Белинского не хватает. Отдел [на Завеличье] будет небольшим - до 10 окон, но мы сможем покрыть потребность в услугах этот район города», - отметила Екатерина Ершова.

Она рассказала, что закрытие отдела МФЦ в торгово-развлекательном центре «Акваполис» было вынужденной мерой, поскольку «формировались большие очереди в связи с функционированием лишь трех окон». «Поэтому было принято решение о появлении двух офисов на улицах Юбилейной и Рокоссовского», - пояснила Екатерина Ершова.

По ее словам, работа указанных отделов - временная мера пока ведутся работы по запуску полноценного отдела на Завеличье.