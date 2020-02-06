Около 270 тысяч услуг оказали на площадках МФЦ в Псковской области в 2019 году

12:05, 06 февраля 2020, ПАИ

267 тысяч услуг оказали на площадках многофункциональных центров в Псковской области в 2019 году. Об этом сообщила директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В Пскове оказано 154 тысячи услуг, 63 тысячи 700 услуг - в Великих Луках. Далее в списке по убыванию расположились Невель, Порхов, Себеж, Гдов, Опочка и Плюсса.

«55% услуг - это государственный кадастровый учет недвижимости, а также учет и государственная регистрация прав на недвижимое имущество», - отметила руководитель областного МФЦ.

На втором месте по популярности находятся услуги в сфере министерства внутренних дел, на третьем - замена и выдача паспорта гражданина Российской Федерации.