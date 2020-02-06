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Общество

Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию

Фото из "Инстаграма" @vdvru

Командующий Воздушно-Десантными Войсками генерал-полковник Андрей Сердюков совершил рабочую поездку в псковское соединение ВДВ, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ВДВ.

Андрей Сердюков проверил состояние и ход работ по благоустройству территории, а также завершение строительства объектов социальной инфраструктуры гвардейского десантно-штурмового полка, дислоцированного в Черёхе. 

Командующий ВДВ заслушал доклад командира псковского соединения гвардии генерал-майора Игоря Каплия о ходе работ по благоустройству территории воинской части, состоянии объектов строительства и планируемых сроках их сдачи.

Осмотр объекта начался с памятника воинам-десантникам 6-й роты «Купол», реконструкция которого должна завершиться в феврале. Затем генерал-полковник Андрей Сердюков осмотрел здание и помещения культурно-досугового центра, со зрительным залом на 600 посадочных мест, библиотекой, музеем воинской части, помещениями для работы группы психологической работы, а также укомплектованность помещений всем положенным имуществом и оборудованием.

Он посетил построенный бассейн, специальные классы для занятий с использованием разведывательно-огневого комплекса, новую столовую, рассчитанную на 1400 обедов и вместимостью 700 посадочных мест, отремонтированное общежитие для личного состава кубрикового типа на 240 военнослужащих, новый учебный корпус с классами для занятий, а также современный парк для боевой техники на 400 машин и 10 тенто-мобильных укрытий, с пунктом заправки, пунктом чистки и мойки, контрольно-техническим пунктом.

По итогам работы генерал-полковник Андрей Сердюков оценил работу должностных лиц соединения и подрядных организаций, осуществляющих деятельность по проведению строительных работ и благоустройству территории воинской части.

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