Обучающий семинар для сотрудников социальных учреждений проходит в Пскове

12:31, 06 февраля 2020, ПАИ

Специалисты социальных учреждений Псковской области, работники органов муниципальной власти проходят обучение в системе исполнения регламента (СИР). В особенностях и преимуществах электронной площадки им помогли разобраться разработчики системы и сотрудники Управления цифрового развития и связи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Руководитель управления Денис Матвеев отметил, что внедрение СИР позволяет на региональном уровне повысить эффективность предоставления государственных и муниципальных услуг для населения. Используя систему, работники Центров социального обслуживания смогут быстро обрабатывать запросы граждан, поступившие очно или удаленно через портал Госуслуги.

Межведомственная площадка позволяет оперативно работать со сведениями Росреестра, ФССП и других федеральных структур. СИР отличается также возможностью быстрой обработки комплексных услуг, требующих получения большого количества справок и документов. Кроме того, система исполнения регламента имеет простой и понятный интерфейс, позволяющий освоить программу в короткие сроки.

Пока площадка работает в тестовом режиме. С 1 марта посредством портала Госуслуг могут быть предоставлены первые две услуги (предоставление социальной выплаты многодетным семьям за рождение третьего ребенка и последующих детей, предоставление компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг). Затем перечень услуг для населения планируется расширить.