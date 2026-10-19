В ПсковГУ изучают, как математические модели помогают прогнозировать развитие регионов

11:17, 19 октября 2026, ПАИ

В Псковском государственном университете прошёл очный модуль программы дополнительного профессионального образования «Математическое моделирование в задачах регионального развития и пространственного анализа». Участниками стали преподаватели вуза и студенты естественно-технических направлений, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Слушатели вместе с заведующим лабораторией математического моделирования функционально-пространственного развития города ИПРЭ РАН Леонидом Лосиным разбирали, как применять математические методы для анализа территорий и прогнозирования развития регионов.

Лектор также рассказал об истории создания моделей территориальной организации городов и регионов.

«Математическое моделирование – вещь сложная и кропотливая. Но когда строишь модель, она часто показывает результаты раньше, чем ты их ожидаешь. Это и есть самый интересный момент – увидеть, как цифры начинают говорить о процессах», – отметил Леонид Лосин.

Очный модуль стал частью большой образовательной программы. Впереди участников ждёт выездная стажировка, во время которой они продолжат работу над практическими задачами.

Обучение проходит в рамках программы развития научно-образовательного математического центра имени Софьи Ковалевской.