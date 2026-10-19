Всероссийский день лицеиста отметили в Пскове

13:12, 19 октября 2026, ПАИ

Всероссийский день лицеиста отпраздновали в Пскове. II Фестиваль «Чугунники-2026» провели для учащихся в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова сегодня, 19 октября, сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ











В программе мероприятия – развлекательные и научно-просветительские квесты. Заведующая сектором инновационного развития регионального центра чтения Псковской областной библиотеки Наталья Ефимова рассказала, что на праздник пригласили учащихся лицеев города, чтобы они весело и с пользой провели этот день в стенах библиотеки.

Для ребят организовали викторины с вопросами о жизни Царскосельского лицея, а также бал. «Мы хотим познакомить детей с лицейской жизнью через игру: так материал лучше усваивается, и у них останутся приятные впечатления от учёбы», – подчеркнула Наталья Ефимова.