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Общество

Полный перечень услуг налоговых органов будет доступен в офисах МФЦ Псковской области

До конца 2020 года планируется внедрить полный перечень услуг налоговых органов на площадках МФЦ Псковской области. Об этом сообщила директор Многофункционального центра Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Перечень будет расширен максимально, чтобы наши предприниматели могли ходить в «одно окно» на прием», - подчеркнула она. 

Также Екатерина Ершова анонсировала, что в феврале-марте в МФЦ внедрят еще 11 услуг по линии социальной защиты.

Одной из главных задач Екатерина Ершова назвала налаживание взаимодействия с каждым органом исполнительной власти, проработку их услуги для реализации на площадке МФЦ.

Она добавила, что в планах до 2024 года прием заявителей в органах власти должен быть закрыт и полностью перенаправлен в МФЦ.

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