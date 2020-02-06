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Общество

«Единая Россия» просит правительство распространить акцию «Подарок новорождённому» на все регионы страны

Организаторы партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» обратились в правительство с предложением включить акцию «Подарок новорожденному» в нацпроект «Демография» и распространить её на все регионы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии. 

«В настоящее время акция «Подарок новорожденному» реализуется лишь в 22 регионах, в остальных субъектах такой вид помощи семьям не предусмотрен. В связи с этим партия обратилась в правительство Российской Федерации с предложением включить акцию в нацпроект «Демография» и обеспечить ее финансирование федеральными средствами», - рассказала координатор партпроекта, первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей, член Генерального совета «Единой России» Ольга Окунева.

По ее словам, каждая женщина при выписке из роддома должна получать набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода преимущественно российского производства. «Однако ответственными за реализацию этого пункта были назначены Минпромторг, Минздрав, и органы исполнительной власти регионов. Отсутствие в этом перечне Минфина осложняет финансирование акции из федерального бюджета», - обратила внимание Ольга Окунева.

В Псковской области региональная программа «Подарок новорожденному», инициированная губернатором Михаилом Ведерниковым, действует с июня 2019 года. Обладателями памятных медалей «Рожденному на земле Псковской», а также подарочного сертификата номиналом в 5 тысяч рублей от Фонда развития Псковской области (его можно обналичить в нескольких торговых точках) за это время стали более 5 тысяч юных псковичей и их родителей.

Участниками программы в регионе являются магазины «Скобарёнок» (Псков), «Планета детства» (Псков), «Cool Kids» (Псков), «Карапузик» (Великие Луки), «Гном» (Великие Луки).

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