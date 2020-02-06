0
13:39
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
13:21
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
12:37
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
12:01
Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию
11:54
Энергетики в Псковской области переведены в режим повышенной готовности
10:45
Прокурор Псковской области о «деле Сопотова»: Его пример - другим наука
10:16
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Еще новости
Общество

Цены на сахар и яйца снизили в Псковской области

В Псковской области снизились цены на сахарный песок и куриные яйца. Об этом сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина во время пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сахар упал в цене на 36,6%, яйца - на 11,1%, свинина бескостная - на 10%, свинина (кроме бескостного мяса) - на 9,6%. Кроме того, на 8,8% стали доступнее для покупателей хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, масло подсолнечное. Кроме того, подешевела капуста белокочанная (на 37%), огурцы свежие (на 25,1%), картофель (на 12,6%).

В сфере непродовольственных товаров наибольшее снижение цен отмечено на телерадиотовары на 11,1%, на 3,2% на персональные компьютеры, на 2,9% на пиломатериалы. Снижение цен и тарифов наблюдалось на услуги в сфере зарубежного туризма на 6,9%, на 6,5% - на услуги страхования.

Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в конце декабря 2019 года составила 4235,86 рубля, и снизилась на 2% по сравнению с 2018 годом. Индекс потребительских цен на товары и услуги за декабрь прошлого года составил 102,3% по сравнению с 2018 годом. Данный показатель является самым низким за весь период наблюдения за ценами (с 1991 года).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
06 февраля 2020
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
06 февраля 2020
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
06 февраля 2020
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию
06 февраля 2020
Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию
Энергетики в Псковской области переведены в режим повышенной готовности
06 февраля 2020
Энергетики в Псковской области переведены в режим повышенной готовности
Прокурор Псковской области о «деле Сопотова»: Его пример - другим наука
06 февраля 2020
Прокурор Псковской области о «деле Сопотова»: Его пример - другим наука
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
06 февраля 2020
Потенциальные исторические ценности задержали пограничники в Псковской области
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове
06 февраля 2020
Четыре автомобиля столкнулись на площади Героев-десантников в Пскове

Идет загрузка...