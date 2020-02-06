Цены на сахар и яйца снизили в Псковской области

13:08, 06 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области снизились цены на сахарный песок и куриные яйца. Об этом сообщила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина во время пресс-конференции 6 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сахар упал в цене на 36,6%, яйца - на 11,1%, свинина бескостная - на 10%, свинина (кроме бескостного мяса) - на 9,6%. Кроме того, на 8,8% стали доступнее для покупателей хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, масло подсолнечное. Кроме того, подешевела капуста белокочанная (на 37%), огурцы свежие (на 25,1%), картофель (на 12,6%).

В сфере непродовольственных товаров наибольшее снижение цен отмечено на телерадиотовары на 11,1%, на 3,2% на персональные компьютеры, на 2,9% на пиломатериалы. Снижение цен и тарифов наблюдалось на услуги в сфере зарубежного туризма на 6,9%, на 6,5% - на услуги страхования.

Стоимость минимального набора продуктов питания на месяц в конце декабря 2019 года составила 4235,86 рубля, и снизилась на 2% по сравнению с 2018 годом. Индекс потребительских цен на товары и услуги за декабрь прошлого года составил 102,3% по сравнению с 2018 годом. Данный показатель является самым низким за весь период наблюдения за ценами (с 1991 года).