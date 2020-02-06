Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута

13:21, 06 февраля 2020, ПАИ

Три междугородних маршрута отменил Псковпассажиравтотранс. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

В частности, речь идет об отмене маршрутов №944, 502, 973. Автобусы перестанут ходить с 10 февраля по направлениям «Псков – Санкт-Петербург» (автобус №944), «Псков – Витебск» (автобус №502), а также «Новоржев – Санкт Петербург» (автобус №973).

Отмена маршрутов связана с низким пассажиропотоком, отсутствием необходимого количества исправных транспортных средств и убыточностью маршрутов междугороднего сообщения, отметили на автопредприятии. При этом добавили, что это временное решение.