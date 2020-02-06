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Общество

«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитный центр «Единой России» выступил с предложением изменить порядок медосвидетельствования водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе регионального отделения партии.

Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов отметил, что необходимо определять наличие или отсутствие клинических признаков опьянения, а не сам факт наличия сильнодействующих веществ в организме.

Кроме того, было предложено закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

«Существуют объективные примеры, когда состояние человека фактически соответствуют всем нормативным требованиям и он адекватен, и способен управлять автомобилем», - добавил Михаил Старшинов, отметил, что по закону результат анализов может стать причиной того, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ.

Координатор движения автомобилистов «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов отметил также, что пороговые значения помогут определять наличие клинических признаков опьянения по аналогии с этиловым спиртом. Заместитель министра здравоохранения Олег Салагай отметил необходимость баланса между правом человека на управление ТС и безопасностью дорожного движения.

«Известны случаи, когда булка с маком давала в анализах какую-то концентрацию опиатов», - добавил главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн, отметив, что по ряду веществ пороги занижены.

Таким образом, освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения, что позволит исключить случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности. Соответствующие рекомендации «Единая Россия» направила в Министерство здравоохранения и МВД.

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