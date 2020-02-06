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Общество

Россельхознадзор не рекомендует жителям Псковской области приобретать животных без документов

Заместитель начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев порекомендовал не приобретать животных без документов. Об этом он сообщил в эфире ПАИ-live 6 февраля.

«Оно может быть заболевшим, — пояснил Дмитрий Ширяв. — При приобретении овец и коз следует быть внимательными. Нужна полная информация о том, откуда прибыло животное».

Поводом для подобного отношения к покупке питомца служит эпизоотическая ситуация в Псковской области, в частности из-за случаев оспы овец. «Оно приводит к летальному исходу. Было поражено два хозяйства — в Пушкиногорском районе, где карантин сняли 31 янаря, и в Порховском, где карантин действует», - добавил он. 

Спикер подчеркнул, что животное — это ответственность на всю жизнь. И если быть равнодушным по отношению к своему питомцу, ограничиваться только его питанием и прогулками, но игнорировать вакцинацию и изменения в состоянии здоровья, это может негативно сказаться на картине по всей области. 

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