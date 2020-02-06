В Россельхознадзоре рассказали о ситуации с африканской чумой свиней в Псковской области

15:28, 06 февраля 2020, ПАИ

О ситуации с африканской чумой свиней (АЧС) в Псковской области рассказал заместитель начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев 6 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

Гдовский район имеет статус «неблагополучный» по АЧС. В 2019 году в регионе не было зафиксировано случаев заболевания диких и домашних свиней данной болезнью. В режиме карантина по африканской чуме свиней в дикой фауне находится один инфицированный объект в лесном массиве на территории заказника «Мшинское болото».

Однако разные страны мира с каждым годом все чаще сталкиваются с африканской чумой свиней. В частности, колоссальные потери понесли свиноводы из Китая. В Евросоюзе также регистрируются вспышки заболевания.

«Пока нет вакцины от данного типа вируса», - сказал Дмитрий Ширяев и добавил, что в этом направлении работают сейчас американские ученые, но их разработки не получили массовое распространение.

На сегодняшний день поголовье, которое попадает в очаг вируса, уничтожается.

Среди диких животных вирус африканской чумы не всегда приводит к летальному исходу, однако инфицированное животное может стать источником заболевания для других. Для людей данное заболевание не опасно, однако регион несет огромные экономические потери.

Для того, чтобы уберечь свое хозяйство от африканской чумы следует содержать животных в закрытых местах, без возможности свободного выгула, не скармливать им мясные продукты, ограничить доступ на подворье для посторонних, для диких зверей.

«При соблюдении условий содержания у владельцев не будет рисков», - добавил Дмитрий Ширяев.

Еще одним важным профилактическим моментом является взаимодействие с ветеринарными врачами, которые «приходят не для того, чтобы отобрать животное, а для того, чтобы оценить его клиническое состояние». В случае необходимости они могут оказать помощь и провести вакцинацию.