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Общество

Гдовский район находится на особом контроле по африканской чуме свиней

Гдовский район находится на особом контроле, так как считается неблагополучным по африканской чуме свиней. Об этом сообщил в прямом эфире проекта ПАИ-live 31 октября замначальника отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Дмитрий Ширяев, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Ширяев рассказал, что в сентябре заболевание АЧС было выявлено в Новгородской области. В Псковской области на данный момент не зарегистрировано очагов АЧС. По словам специалиста, если охотники в регионе добывают кабана, они отправляют пробы в лабораторию для проверки наличия заболевания. Также ведется мониторинг личных подсобных хозяйств, движения диких кабанов. Населению предлагают перейти на выращивание кабанов, а не стрелять диких. «Но обязать мы не можем. У нас есть законы по ветеринарии, если ты взял кого-то в личное подсобное хозяйство, то будь добр неси ответственность», - добавил Дмитрий Ширяев.

Он добавил, что в случае выявления АЧС в хозяйстве, то поголовье будет ликвидировано, в течение года нужны мероприятия по дезинфекции, потребуется время на восстановление. «Если появится африканская чума свиней, мы сразу будем рассматривать всю ветку - с кем работали перевозчики и так далее» - отметил эксперт.

Вспышки АЧС неоднократно выявлялась в Гдовском районе. Последний раз карантин по африканской чуме свиней на территории муниципалитета   был введен в сентябре 2018 года. В 2016 году заболевание было зафиксировано в заказнике «Ремдовский». 

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