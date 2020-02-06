0
16:30
Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
15:19
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
15:04
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове
13:57
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
13:39
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
13:21
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
12:37
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
Еще новости
Общество

Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове

Депутат Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» и региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Анатолий Тиханов проверил наличие защитных масок и противовирусных препаратов в аптеках одного из торговых центров города Пскова. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации, участвовавший в рейде.

«Коронавирус шагает по миру, до нас пока что не добрался, но в любом случае надо быть готовыми», - пояснил депутат. Он напомнил, что в случае распространения любой из инфекций крайне важно наличие в аптеках защитных масок и противовирусных препаратов, потому что они быстро станут товарами первой необходимости. Кроме того, важно не допустить взвинчивания цен на эти товары.

В первой же аптеке депутат немало удивился, когда на его вопрос о наличии масок последовал ответ, что на данный момент они закончились.

Фото: ПАИ

«У нас они буквально вчера закончились, сегодня-завтра ожидаем привоз. Последнюю упаковку приобрели утром. Продаются они у нас обычно по 25 рублей за упаковку из 3 штук», - рассказала продавец. Она добавила, что по ее мнению, угроза появления в регионе коронавируса «слишком нагнетается», и что «начальство еще не давало развернутых инструкций по поводу коронавируса». Противовирусных препаратов разных ценовых категорий на прилавках оказалось более чем достаточно.

«Надеемся, что маски вскоре появятся у вас в продаже, поскольку это очень важный товар, особенно в зимнее время», - сказал Анатолий Тиханов.

Во второй аптеке дела обстояли получше – там маски в наличии были.

Фото: ПАИ

«Продаем в пачках по пять штук, стоят 50 рублей. На складе их очень много, около 100 упаковок. На данный момент особым спросом не пользуются, в день продаем по одной – две упаковки», - рассказала продавец. Она добавила, что цена на маски уже очень давно не менялась.

Выбор противовирусных препаратов также впечатлял – продавец перечислила более десятка лекарств, которые они рекомендуют посетителям при ОРВИ.

«Рекомендаций по коронавирусу пока не получали, пока непонятно, какой препарат лучше всего подойдет для его профилактики. Но уверяем, что у нас надежные поставщики, которые оперативно отреагируют и вовремя доставят нам всё необходимое», - сказала продавец.

Анатолий Тиханов по итогам посещения аптек пообещал, что обязательно повторит рейд до конца зимы, чтобы проконтролировать рост цен на маски и противовирусные препараты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
06 февраля 2020
Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
06 февраля 2020
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове
06 февраля 2020
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
06 февраля 2020
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
06 февраля 2020
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
06 февраля 2020
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
06 февраля 2020
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию
06 февраля 2020
Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию

Идет загрузка...