Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове

15:04, 06 февраля 2020, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания, член партии «Единая Россия» и региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» Анатолий Тиханов проверил наличие защитных масок и противовирусных препаратов в аптеках одного из торговых центров города Пскова. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации, участвовавший в рейде.

«Коронавирус шагает по миру, до нас пока что не добрался, но в любом случае надо быть готовыми», - пояснил депутат. Он напомнил, что в случае распространения любой из инфекций крайне важно наличие в аптеках защитных масок и противовирусных препаратов, потому что они быстро станут товарами первой необходимости. Кроме того, важно не допустить взвинчивания цен на эти товары.

В первой же аптеке депутат немало удивился, когда на его вопрос о наличии масок последовал ответ, что на данный момент они закончились.

«У нас они буквально вчера закончились, сегодня-завтра ожидаем привоз. Последнюю упаковку приобрели утром. Продаются они у нас обычно по 25 рублей за упаковку из 3 штук», - рассказала продавец. Она добавила, что по ее мнению, угроза появления в регионе коронавируса «слишком нагнетается», и что «начальство еще не давало развернутых инструкций по поводу коронавируса». Противовирусных препаратов разных ценовых категорий на прилавках оказалось более чем достаточно.

«Надеемся, что маски вскоре появятся у вас в продаже, поскольку это очень важный товар, особенно в зимнее время», - сказал Анатолий Тиханов.

Во второй аптеке дела обстояли получше – там маски в наличии были.

«Продаем в пачках по пять штук, стоят 50 рублей. На складе их очень много, около 100 упаковок. На данный момент особым спросом не пользуются, в день продаем по одной – две упаковки», - рассказала продавец. Она добавила, что цена на маски уже очень давно не менялась.

Выбор противовирусных препаратов также впечатлял – продавец перечислила более десятка лекарств, которые они рекомендуют посетителям при ОРВИ.

«Рекомендаций по коронавирусу пока не получали, пока непонятно, какой препарат лучше всего подойдет для его профилактики. Но уверяем, что у нас надежные поставщики, которые оперативно отреагируют и вовремя доставят нам всё необходимое», - сказала продавец.

Анатолий Тиханов по итогам посещения аптек пообещал, что обязательно повторит рейд до конца зимы, чтобы проконтролировать рост цен на маски и противовирусные препараты.