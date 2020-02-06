Пригласительные билеты на Сретенский бал можно получить в Молодёжном центре Пскова

15:50, 06 февраля 2020, ПАИ

С 6 февраля все желающие могут получить пригласительные билеты на V ежегодный Сретенский бал в Псковском городском молодёжном центре на улице Максима Горького, 15. Сделать это можно в будние дни с 9:30 до 17:30. Количество билетов ограничено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре.

Традиционный Сретенский бал подразумевает дресс-код и для участников, и для гостей вечера: бальные или вечерние платья длиной до щиколотки для девушек; фрак, вечерний костюм или парадно-выходная форма военных для молодых людей.

Сретенский бал, посвященный Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня, состоится 16 февраля в спортивно-развлекательном парке «Простория». Гостям бала необходимо приходить к 16:00.

Аккомпанировать танцующим парам будет Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

Организатором Сретенского бала является Псковский городской молодежный центр при поддержке молодежного отдела Псковской епархии, Псковской областной филармонии и Свято-Троицкого кафедрального собора.