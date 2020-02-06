0
16:30
Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
15:19
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
15:04
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове
13:57
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
13:39
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
13:21
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
12:37
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
Еще новости
Общество

Псковский подросток ударил ножом в живот шумного соседа

16-летний пскович ранил ножом мужчину, шумевшего в подъезде, передает корреспондент Псковского агентства информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Ночью 29 января подростку не понравился шум, доносившийся из подъезда, и тогда он вышел на лестничную площадку, а затем и на улицу, чтобы разобраться. Он увидел стоявшего у подъезда мужчину и два раза ударил его ножом в живот.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ведется расследование, добавили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Повлияет ли на ваше решение родить ребенка введение маткапитала за первого и его увеличение за второго?
Проголосовать >>>

Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
06 февраля 2020
Точки продажи табака проверили в Пскове на наличие снюсов (ВИДЕО)
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
06 февраля 2020
Два новых завода откроются в ОЭЗ «Моглино» в ближайшие годы
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове
06 февраля 2020
Наличие масок и противовирусных препаратов в аптеках проверили в Пскове
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
06 февраля 2020
Начался ПАИ-live с экспертом Россельхознадзора (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
06 февраля 2020
«Единая Россия» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
06 февраля 2020
Псковпассажиравтотранс отменил три междугородних маршрута
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
06 февраля 2020
По темпам роста ввода жилья Псковская область занимает 1 место среди регионов СЗФО
Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию
06 февраля 2020
Командующий Воздушно-десантными войсками совершил рабочую поездку в псковскую дивизию

Идет загрузка...