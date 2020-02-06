Псковский подросток ударил ножом в живот шумного соседа
16-летний пскович ранил ножом мужчину, шумевшего в подъезде, передает корреспондент Псковского агентства информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
Ночью 29 января подростку не понравился шум, доносившийся из подъезда, и тогда он вышел на лестничную площадку, а затем и на улицу, чтобы разобраться. Он увидел стоявшего у подъезда мужчину и два раза ударил его ножом в живот.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ведется расследование, добавили в пресс-службе.