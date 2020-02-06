«Вузы-пустышки» потребовал убрать из России Владимир Путин

16:18, 06 февраля 2020, ПАИ

Владимир Путин призвал убрать «вузы-пустышки» в России. По словам президента, таких учебных заведений в стране еще достаточно, передает Интерфакс.

Глава государства также отметил, что данная задача намного шире и сложнее, чем просто избавиться от таких структур.

«Нам важно консолидировать ресурсный потенциал учебных заведений и научных институтов», - пояснил Владимир Путин, отметив также, что механического слияния различных вузов не будет.

«Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах», - добавил Владимир Путин.