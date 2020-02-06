На границе Псковской области сотрудники Россельхознадзора «развернули» более тонны кошачьего корма

16:52, 06 февраля 2020, ПАИ

На границе Псковской области и Белоруссии в деревне Долосцы Себежского района сотрудники Россельхознадзора «развернули» более тонны кошачьего корма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Товар следовал из Полоцка в Санкт-Петербург. На корм для кошек отсутствовали ветеринарные сертификаты Таможенного союза, подтверждающие безопасность и происхождение продукции. Перемещение товара по территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.