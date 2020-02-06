Осуждённые колоний в Псковской области могут рассчитывать на помощь духовного управления мусульман

18:12, 06 февраля 2020, ПАИ

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и председатель духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев подписали соглашение о сотрудничестве в области образования и духовно-нравственного просвещения осужденных. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В исправительных учреждениях Псковской области отбывают наказание порядка 200 осужденных, исповедующих ислам. «Представители администрации ИК и СИЗО идут навстречу и не ограничивают их прав при выполнении религиозных обрядов. Достигнутая договоренность о взаимодействии позволит представителям мусульманского духовенства осуществлять регулярные выезды в места лишения свободы и проводить профилактическую работу с осужденными, исповедующими ислам, реализовывать их духовно-нравственное просвещение», - отметили в пресс-службе.

Завершилась встреча подписанием соглашения о сотрудничестве.