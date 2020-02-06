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Разборки водителей в Великих Луках закончились нокаутом (ВИДЕО)

В Великих Луках словесная перепалка водителей на проезжей части закончились травмами для одного из них. Видео инцидента появилось в группе «Подслушано Великие Луки». На кадрах видно, что двое мужчин повздорили. Оба в автомобилях следовали в сопровождении женщин. Одна снимала инцидент на мобильный телефон, вторая наблюдала за разборками из салона машины. В какой-то момент один из мужчин подскочил к своему оппоненту, выругался на него. Второй ответил такой же нецензурной бранью. Следующим шагом стал удар в голову. Противник был повержен. Мужчина упал на асфальт и несколько секунд не двигался. По отрывку видео видно, что у него стала сочиться кровь.

Конфликт произошел  5 февраля на улице Холмской. «Один ударил другого, пострадавший был доставлен в больницу», - рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Псковской области Алексей Баранов.

Личность подозреваемого установлена, он доставлен в отделение полиции и опрошен.

«Назначены медицинские исследования для оценки вреда здоровья потерпевшему», - добавили в ведомстве, отметив, что только после этого можно будет привлечь мужчину к ответственности.

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