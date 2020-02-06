В Псковской области вырос объем дорожных ремонтов при экономии средств

18:43, 06 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали больший объем дорог, чем было запланировано. Таковы данные по итогам 2019 года, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Увеличение объема работ связано с экономией бюджетных средств по итогам электронных аукционов. В области было приведено в нормативное состояние 171,3 км дорог общего пользования. Это на 25,7 км больше, чем было запланировано.

151,4 км составили дороги регионального значения. В частности, был отремонтирован участок дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино – Краколье протяженностью 23,2 км. Отремонтировали также участок дороги Пушкинские Горы – Локня, протяженностью 13 км. Работы провели и на участке дороги Псков - Ваулино – Торошино, протяженностью 10,7 км. 9,5 км дороги Цапелька - Новоселье - Струги Красные – Плюсса также привели в нормативное состояние. Такой же объем работ выполнен на автодороге Заполье-Гдов. А также отремонтировали 9,2 км дороги Локня - Рыкайлово - Иванцево - Михайлов Погост.

Работы также коснулись дороги Великие Луки – Усвяты, протяженностью 8,7 км. Участок протяженностью 1,1 км от автодороги Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Беларусь до деревни Подборовье-3 также привели в порядок.

Ряд улиц отремонтировали в Острове: В. Сергеева, Комсомольская, Карла Маркса, Матвея Егорова и Меркурьева. А также в Палкинском районе прошел ремонт автодороги Бобьяково – Любять с обустройством поворота на деревню Вернявино.

В Псковском районе провели ремонт участка автодороги от базы Псковэнерго до границы с городом Псковом, Центрального проезда в деревне Опочицы, автодороги Наволок – Дворец и улицы Мелиораторов в деревне Подосье. В Печорском районе отремонтировали улицы в деревнях Новые Бутырки и Подавалицы, а также участок улицы Кузнечной и Школьной в городе Печоры. В Пскове в рамках национального проекта отремонтировали Паровозный проезд, улицы Железнодорожную, Рельсовую, Льва Толстого и Юбилейную.