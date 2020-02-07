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Общество

Соревнования по шахматам «Белая ладья» стартовали в Псковской области

Первый этап школьных соревнований по шахматам «Белая ладья» стартовал в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной федерации шахмат.

По итогам первого этапа соревнований, который продлится до 25 февраля, лучшие шахматисты войдут в составы школьных команд для участия в районных и городских этапах среди школьных команд. Сильнейшую школьную команду выберут в рамках второго этапа, который пройдет с 26 февраля по 12 марта в муниципальных образованиях.

Лучшие школьные команды по итогам отборочных соревнований в районах и городах сразятся в областном этапе, который состоится в Пскове с 28 по 29 марта. Победители получать приз областного турнира «Белая ладья» – командный Кубок, дающий право на участие в финальных соревнованиях России.

Победители областного этапа представят регион на финале Всероссийских соревнований с 1 по 9 июня в Сочи.

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