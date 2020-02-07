Псковский губернатор рассказал о своей первой работе

00:19, 07 февраля 2020, ПАИ

Первой работой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была опиловка деталей. Об этом он сообщил «Первому каналу» по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля.

«Это было в 14 лет, – отметил Михаил Ведерников. – Мечтал о собаке или о мотоцикле. Папа сказал: «Хочешь? Иди работай».

В рамках расширенного заседания президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо создать привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов.