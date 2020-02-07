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Общество

Псковский губернатор рассказал о своей первой работе

Михаил Ведерников. Фото пресс-службы администрации Псковской области

Первой работой губернатора Псковской области Михаила Ведерникова была опиловка деталей. Об этом он сообщил «Первому каналу» по итогам расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию 6 февраля.

«Это было в 14 лет, – отметил Михаил Ведерников. – Мечтал о собаке или о мотоцикле. Папа сказал: «Хочешь? Иди работай».

В рамках расширенного заседания президент России Владимир Путин сообщил, что необходимо создать привлекательную для молодежи и сильных преподавателей сеть региональных вузов и университетов.

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