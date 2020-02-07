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Общество

На территории России увеличат количество автоматизированных пунктов взвешивания на дорогах

Бюджет ежегодно теряет десятки миллиардов рублей из-за движения по дорогам транспорта, превышающего максимальный вес, считают в Росавтодоре. Об этом сообщают «Известия».

В организации считают, что действующую систему контроля можно легко обойти. Снизить коррупционный фактор могут помочь автоматизированные пункты весогабаритного контроля, которых окажется достаточное количество к 2024 году. 

По статистике за 10 месяцев прошлого года зафиксирован почти 1 миллион нарушений весогабаритных параметров, что составляет около 18% от общего количества проездов грузового транспорта через пункты контроля. Бюджет страны таким образом недосчитался штрафов примерно на 58 млрд рублей.

 Президенту РФ Владимиру Путину было направлено письмо, в котором говорится, что борьба с перегрузом на дорогах ведется слабо, а чиновники на жалобы транспортных компаний отвечают отписками. Считается, что это прямым образом ведет к разрастанию теневого сектора экономики и злоупотреблению монопольным положением крупными грузовладельцами.

На данный момент на территории страны действуют 87 стационарных пунктов весогабаритного контроля (53 на федеральных трассах и 34 — на региональных). Отмечается, что это слишком мало, чтобы проконтролировать всех перевозчиков. К 2024 году планируется установить 387 «умных весов» на федеральных трассах и 366 — на региональных и местных. 

 

 

 

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