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Экономика

Госкомпаниям России запретят учитывать неденежные убытки при расчетах прибыли

Госкомпаниям запретят учитывать неденежные убытки и суммы дивидендов при расчетах прибыли. Как сообщают «Известия», бюджет страны теряет более 100 млрд рублей дивидендов из-за занижения чистой прибыли на величину «бумажных» затрат.

Планируется, что Минфин запретит при ведении отчетов учитывать практически любые некассовые  расходы. В частности, в  2018 году максимальное расхождение между фактическим и теоретическим результатом зафиксировано у «Газпрома» (официальная прибыль — 1,5 трлн рублей, хотя могла бы составить 1,7 трлн.). Второе место у РЖД - 35 млрд рублей прибыли, а без некассовых расходов и доходов организация могла бы закончить год с 204 млрд рублей. На третьем — «РусГидро»: 32 вместо 75 млрд рублей.

По подсчетам экспертов, в 2020 году в бюджет должно поступить 543 млрд рублей в виде дивидендов, а в 2021–2022 годах — 676 и 794 млрд рублей.

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