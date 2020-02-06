Два водителя пострадали в ДТП на автодороге Шимск-Великие Луки

09:13, 07 февраля 2020, ПАИ

На 301 км автодороги Шимск-Великие Луки в ДТП пострадали оба водителя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пресс-службе УМВД России по Псковской области.

6 февраля в 17:40 23-летний водитель ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой «Nissan Juke», за рулем которой была 30-летняя женщина. В результате аварии водитель отечественного автомобиля получил перелом лодыжки, рваную рану лба. Женщина в другом автомобиле получила травму головы.

В момент ДТП оба водителя были трезвы. По данному факту организована проверка.