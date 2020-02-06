Пенсионер погиб на пожаре в Стругокрасненском районе

09:35, 07 февраля 2020, ПАИ

В поселке Новоселье Стругокрасненского района на улице Железнодорожной, 2 сгорел жилой дом площадью 42 квадратных метра. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в сгоревшем доме обнаружено тело погибшего человека. Установлено, что это хозяин постройки - 63-летний мужчина.

Возгорание произошло 6 февраля в 23:31. Предположительно, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасатели спасли от огня хозяйственную постройку.

Ещё один пожар произошёл 7 февраля в 2:50 в деревне Вышгородок в Пыталовском районе. Там сарай площадью 24 квадратных метра выгорел изнутри, а также сгорела кровля по всей площади. Спасен от огня нежилой дом. По предварительной информации, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.