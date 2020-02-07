Полпред президента в СЗФО посетил в Пскове детсад «Ягодка»

09:57, 07 февраля 2020, ПАИ

Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым посетил в Пскове детсад «Ягодка», построенный по нацпроекту «Демография», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Детский сад на улице Михаила Егорова построен на федеральные средства, стоимость объекта составила 179 млн рублей. Дополнительные средства на оснащение сада были выделены из бюджета Пскова. «Ягодка» рассчитана на 270 воспитанников, с ними работают 15 педагогов и 11 младших воспитателей.

Территория детского сада имеет ограждение по всему периметру, оборудованы прогулочные площадки, создана доступная среда для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, установлена система наружного видеонаблюдения.