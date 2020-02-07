Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам ВОВ

10:28, 07 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах ветеранам ВОВ. Выплата инвалидам, ветеранам ВОВ и всем приравненным к ним категориям составит 75 тысяч рублей, труженики тыла получат по 50 тысяч рублей, передает ТАСС.

В тексте указа сказано, что единовременную выплату ветераны должны получить в период с апреля по май 2020 года. На выплату могут рассчитывать граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны, либо в Латвийской, Литовской или Эстонской Республиках.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые создали фашисты и их союзники во время Второй мировой войны, а также вдовы или вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы или вдовцы умерших инвалидов и ветеранов. Труженики тыла могут рассчитывать на 50 тысяч рублей, если проработали в период войны не менее 6 месяцев. Аналогичные средства получат также бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Владимир Путин также дал поручение обеспечить финансирование расходов, которые связаны с исполнением данного указа.

Инициатива о предоставлении данных выплат была озвучена в рамках встречи с ветеранами в Санкт-Петербурге в январе 2020 года.

В Псковской области в дополнение к указанным средствам ветераны получат еще по 10 тысяч рублей. Такое решение было принято главой региона Михаилом Ведерниковым.