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Горячая вода появилась в домах жителей порховской деревни после вмешательства прокуратуры

В деревне Полоное Порховского района появилась горячая вода после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение российского законодательства Порховское муниципальное предприятие тепловых сетей и котельных и управляющая компания «Порховдомсервис» не обеспечивали достаточную температуру воды в системах теплоснабжения ряда многоквартирных домов, расположенных в деревнях Хилово и Полоное Порховского района.

В этой связи прокурор района внёс представления в адрес директоров двух данных организаций с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, температурный режим системы горячего водоснабжения и теплоснабжения в многоквартирных домах деревни Полоное приведен в соответствие с нормативными показателями. В котельной в деревне Хилово запланированы работы по установке оборудования, необходимого для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества.

Ответственных за допущенные нарушения должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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