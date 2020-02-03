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Спорт

В Псковской области дан старт массовым соревнованиям по шахматам среди школьников

В Псковской области дан старт массовым соревнованиям по шахматам среди школьников «Белая ладья», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной Федерации шахмат.

Соревнования входят в зачёт областной спартакиады учащихся. За показанные результаты муниципалитеты получат дополнительное финансирование на развитие спорта.

«Федерация шахмат надеется, что руководители школ и педагоги инициативно и внимательно подойдут к проведению соревнований школьного этапа, создадут комфортные условия для выявления лучших учащихся и наделением их статусом «чемпиона школы, - отметил президент региональной Федерации шахмат Дмитрий Шахов. - Тем более все материально-технические условия в школах региона созданы».

На первом этапе - турнире чемпионов школ - ребята будут бороться за звание сильнейших в классе, а потом и в школе. По итогам этого этапа соревнований, который продлится до 25 февраля,  лучшие шахматисты войдут в составы школьных команд для участия в районных и городских этапах.

На втором этапе, который пройдёт с 26 февраля по 12 марта, в муниципальных образованиях будет выявлена сильнейшая школьная команда. 28 и 29 марта в Пскове школьные команды будут бороться за звание сильнейшей на областном этапе. Здесь будет разыгран главный приз областного турнира «Белая ладья» – командный кубок.

Команда-победительница областного этапа отправится всероссийские соревнования, которые пройдут в Сочи с 1 по 9 июня.

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