Пскович выиграл три медали в первый день Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине

12:46, 06 августа 2025, ПАИ

Пскович Марк Мордовцев выиграл три медали в первый день Кубка мира по зимнему плаванию, который проходит в Аргентине. Об этом спортсмен сообщил в своём Telegram-канале.

Мордовцев занял первое место на дистанции 50 метров вольным стилем, победил в заплыве на 100 метров брассом и стал серебряным призёром на 50-метровке баттерфляем. «На этом старте нет бассейна, нет дорожек, нет бортиков и ограждений. Всё проходит в открытой воде. Приходится бороться с течением, оплывать буй и в прямом смысле бороться с соперниками. Сравнивать результаты с бассейном – бессмысленно. Здесь совсем другие условия и уровень хард», – отметил псковский пловец.

«Атмосфера соревнований очень тёплая. Участники из разных стран с искренним уважением относятся к России. Ни агрессии, ни пренебрежения – только поддержка и дружба. Эти медали я посвящаю своей маме. Она всегда мысленно со мной. Уверен, она бы гордилась. Очень хочется ей позвонить, рассказать о результатах, показать видео заплыва. До сих пор трудно поверить и принять утрату», – добавил Марк Мордовцев.

Напомним, что 18 мая этого года ушла из жизни тренер сборной Псковской области по зимнему плаванию и мать псковского медалиста Ирина Мордовцева. Недавно свой первый заплыв через Псковское озеро протяжённостью 20 километров Ирине Мордовцевой посвятил другой её сын Артур Мордовцев.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».