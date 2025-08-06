Псковский футболист Владислав Мастерной покинул «Черноморец»

11:53, 06 августа 2025, ПАИ

Уроженец Пскова Владислав Мастерной покинул клуб Первой лиги новороссийский «Черноморец», сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Владислав пришёл в новороссийский коллектив в декабре прошлого года и вместе с ним выиграл бронзу Первой лиги. Получить лицензию для участия в РПЛ клуб не смог и остался во втором по силе дивизионе страны.

На старте нового сезона Мастерной забил один гол и сделал одну голевую передачу. Команда набрала всего одно очко в трёх играх на старте чемпионата.

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